Путин с президентом Болгарии обсудит двустороннее сотрудничество

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин 22 мая обсудит с главой Болгарии Руменом Радевым двустороннее сотрудничество Москвы и Софии в различных сферах, а также актуальные международные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.

«22 мая в Сочи президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Республики Болгарии Руменом Радевым», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Радев будет находиться в России с рабочим визитом, в рамках которого он примет участие в мероприятиях, посвященных 140-й годовщине Освобождения Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что президент Болгарии Румен Радев во вторник 22 мая прибудет в Сочи.