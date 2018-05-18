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Путин с президентом Болгарии обсудит двустороннее сотрудничество
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    Путин с президентом Болгарии обсудит двустороннее сотрудничество

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    Путин с президентом Болгарии обсудит двустороннее сотрудничество

    Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин 22 мая обсудит с главой Болгарии Руменом Радевым двустороннее сотрудничество Москвы и Софии в различных сферах, а также актуальные международные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.

    «22 мая в Сочи президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Республики Болгарии Руменом Радевым», — говорится в сообщении.

    Уточняется, что Радев будет находиться в России с рабочим визитом, в рамках которого он примет участие в мероприятиях, посвященных 140-й годовщине Освобождения Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что президент Болгарии Румен Радев во вторник 22 мая прибудет в Сочи.

    Автор: Василий Котов
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