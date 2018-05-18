Это к психиатрам: в Госдуме резко ответили Корчинскому, призвавшему превратить Крымский мост в «виселицу»

По словам лидера украинской партии «Братство» Дмитрия Корчинского, открытие Крымского моста является позором для всех украинцев. Националист разочарован, что украинцы дали построить переправу через Керченский пролив «мирно» и «бескровно», но надеется, что в скором времени эта «триумфальная арка» для России станет «виселицей».

«Мы не совершили с вами ни одной диверсии вглубь территории. Это претензия не только СБУ и ВСУ, но всем нам», — говорит Корчинский в своем видеообращении, размещенном на YouTube.

Радикал сожалеет, что при строительстве Крымского моста никто не пострадал и заявляет, что этот мост для России является «триумфальной аркой, а должен стать виселицей».

«Все, кто сидят в этих машинах, и каждый прораб, и каждый, кто финансировал, и каждый олигарх, и каждый крымский чиновник — должны все висеть на этом мосту», — заявляет Корчинский.

Он отмечает, что повесил фотографию Крымского моста над своей кроватью, «чтобы каждый день помнить, что кроме того, что это вредно, это еще и позорно».

Его слова вызвали волну негодования в российских СМИ. Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать этот выпад Корчинского депутата Госдумы Константина Бахарева, бывшего первого вице-спикера Государственного совета Республики Крым.

«Я не комментирую заявления украинских политиков. Это моя принципиальная позиция. А что касается заявлений Дмитрия Корчинского, то их должны комментировать медицинские специалисты совершенно определенного профиля. Это к психиатрам. Ничего другого ни он, ни его заявления не заслуживают. Поэтому серьезно реагировать на его слова — себя не уважать», — заметил парламентарий в беседе с корреспондентом ФАН.

Константин Бахарев добавил, что лидер «Братства», по его мнению, является «маргинальным персонажем».

«Не надо ему делать лишнюю рекламу. Пиарить маргиналов — значит, придавать им тот вес, который они абсолютно не заслуживают», — отметил бывший первый зампредседателя Госсовета Крыма, а ныне — депутат нижней палаты российского парламента, член думского комитета по контролю и регламенту.

Напомним, автомобильное движение по мосту, соединившему полуостров Крым с материковой частью России, началось 16 мая.