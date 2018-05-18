Меню
Украина
Украинские депутаты хотят ликвидировать часовню УПЦ из-за «российских агентов»
Политика
Путин с президентом Болгарии обсудит двустороннее сотрудничество
Следующая новость
Загрузка...

    Украинские депутаты хотят ликвидировать часовню УПЦ из-за «российских агентов»

    46

    Украинские депутаты хотят ликвидировать часовню УПЦ из-за «российских агентов»

    Киев, 18 мая. На Украине депутаты хотят ликвидировать часовню Украинской православной церкви Московского патриархата, которая более 10 лет работает при Верховной раде, из-за якобы посещающих ее «российских агентов».

    С таким предположением выступил народный депутат Рады Виктор Романюк. Он заявил, что под видом приходящих в церковь молиться верующих якобы скрываются «агенты российской разведки».

    «Абсолютно маргинальная публика. Я не могу понять, кто ее допускает в стены Верховной Рады. Непонятно, что они здесь делают — это абсолютно недопустимо», — сказал украинским СМИ представитель «Народного фронта».

    Украинские депутаты хотят ликвидировать часовню УПЦ из-за «российских агентов»

    При этом руководитель аппарата Верховной рады Петр Бондарь напомнил, что попасть в здание украинского парламента без пропуска невозможно, а люди, которые молятся в часовне, являются помощниками депутатов.

    Храм в здании Рады был открыт в 2007 году народным депутатом Игорем Рыбаковым. Часовню он устроил вместо своей приемной. Рыбаков уже два созыва не является депутатом Рады, однако церковь продолжает работу, хотя в настоящее время она ни за кем не закреплена.

    Напомним, сегодня УПЦ Московского патриархата подвергается на Украине притеснениям и нападкам. Украинские власти предпринимают попытки реформировать церковь, чтобы получить возможность влиять на назначение руководства религиозных организаций и обязать церкви, управляемые из Москвы, выполнять предписания Киева. В апреле президент Украины Петр Порошенко попросил у Вселенского собора автокефалию для УПЦ.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.