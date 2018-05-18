Киев, 18 мая. На Украине депутаты хотят ликвидировать часовню Украинской православной церкви Московского патриархата, которая более 10 лет работает при Верховной раде, из-за якобы посещающих ее «российских агентов».

С таким предположением выступил народный депутат Рады Виктор Романюк. Он заявил, что под видом приходящих в церковь молиться верующих якобы скрываются «агенты российской разведки».

«Абсолютно маргинальная публика. Я не могу понять, кто ее допускает в стены Верховной Рады. Непонятно, что они здесь делают — это абсолютно недопустимо», — сказал украинским СМИ представитель «Народного фронта».

При этом руководитель аппарата Верховной рады Петр Бондарь напомнил, что попасть в здание украинского парламента без пропуска невозможно, а люди, которые молятся в часовне, являются помощниками депутатов.

Храм в здании Рады был открыт в 2007 году народным депутатом Игорем Рыбаковым. Часовню он устроил вместо своей приемной. Рыбаков уже два созыва не является депутатом Рады, однако церковь продолжает работу, хотя в настоящее время она ни за кем не закреплена.

Напомним, сегодня УПЦ Московского патриархата подвергается на Украине притеснениям и нападкам. Украинские власти предпринимают попытки реформировать церковь, чтобы получить возможность влиять на назначение руководства религиозных организаций и обязать церкви, управляемые из Москвы, выполнять предписания Киева. В апреле президент Украины Петр Порошенко попросил у Вселенского собора автокефалию для УПЦ.