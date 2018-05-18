«Серьезный удар по доллару»: в Китае оценили увеличение золотого запаса России

Пекин, 18 мая. Увеличение золотого запаса России может нанести серьезный удар по позициям американского доллара. К такому выводу приходят специалисты Гонконгской финансовой газеты «Цайцзин».

Российские золотые резервы растут уже 37-й месяц подряд. Так, стало известно, что золотой запас РФ составил 1890 тонн золота. Данный показатель выше, чем у Китая, у которого запас составляет 1843 тонны золота.

Некоторые аналитики полагают, что Россия может «стараться диверсифицировать свои резервы «недолларовыми» валютными активами и запасами золота». По их мнению, причиной тому стало ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой. Напомним, что в апреле этого года Вашингтон расширил санкции против России, в список попали ряд бизнесменов и компаний. Из-за новой партии антироссийских санкций многие предприятия потеряли возможность выступать на западных рынках.

По данным издания, на сегодняшний день Россия занимает пятую строчку в мире по величине запасов золота. РФ уступает лишь Германии, Италии, Франции и США. В данном рейтинге лидирующую позицию занимает Вашингтон. Стоит отметить, что показатель запасов золота у России увеличился на 500% с 2000 года.