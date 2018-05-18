Убит за правду : в Москве прошла презентация книги об Олесе Бузине

В Москве прошла презентация сборника «Олесь Бузина. Пророк и мученик», посвященного известному украинскому журналисту и писателю Олесю Бузине, убитому в Киеве националистами 16 апреля 2015 года.

О книге рассказали авторы и издатели сборника. На мероприятии присутствовала и мать убитого писателя, Валентина Павловна Бузина. Она поделилась своими впечатлениями от книги и рассказала о безвременно ушедшем сыне.

«Большое спасибо!»

Открыл мероприятие составитель сборника и автор предисловия к нему, писатель Александр Чаленко.

«Писали статьи для книги люди разных политических убеждений. Были красные, люди левых взглядов, были и монархисты. Мы никого не ограничивали, мы не писали святцы об Олесе, мы хотели показать его живым».

Затем слово взяла мать Олеся Бузины Валентина Павловна:

«Я сожалею об одном — что в этом зале нет моего сына. Я бы хотела, чтобы при жизни написали о нем книгу, чтобы он принес ее мне сам, и я бы ее читала».

«Олесь не боялся говорить правду, он считал, что за правду не убивают, но получилось наоборот», — с горечью произнесла пожилая женщина.

Валентина Павловна рассказала о том, как Олесь увлекся литературой:

«У нас лежал большой «Кобзарь» Тараса Шевченко, и Олесь еще маленьким начал его читать. Он по-своему воспринимал тексты Шевченко».

В основу будущей книги Бузины «Вурдалак Тарас Шевченко» легли дневники самого Тараса Григорьевича, вспоминает женщина.

«Если бы вы читали и середину, и начало, и конец, вы бы могли сопоставить все и составить свое мнение. Но вы ведь только в школе проходили», — отвечал Олесь критикам. Это был его взгляд, почему за этот взгляд надо наказывать?»— недоумевает Валентина Павловна

«Я говорю большое спасибо всем, кто принимал участие в написании статей об Олесе. Большое спасибо за то, что вы Олеся помните и поддерживаете нас добрым словом!» — поблагодарила собравшихся мужественная женщина.

Убит за правду

Вспоминая Олеся Бузину, бывший депутат Верховной рады Украины, член Комитета спасения Украины Владимир Олейник вспомнил о своих спорах с писателем.

«Среди присутствовавших я лучше всего знал Олеся, потому что я его сначала не воспринял. Я сам с Черкасщины, и когда он написал книгу о Шевченко и назвал его вурдалаком, я этого не понимал... задел за живое!» — признается экс-депутат. — Когда мы встретились, он стал приводить доказательства, источники. Олесь стал раскрывать для меня другого Шевченко!»

«Чувствую, что мы с ним не доспорили, не договорили... За что его убили? За правду, — констатировал политик. — Когда Олесь начал говорить правду, он стал опасен».

«Мы назовем и организаторов, и исполнителей на будущем решении суда! — пообещал Олейник. — Мы не требуем мести, мы требуем возмездия. Нам нужно сделать все, чтобы изменить эту власть!»

Слово об Олесе Бузине сказал и писатель, депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов.

«В Олесе всегда чувствовалось интеллектуальная основательность. В страшные дни 2014 года в его речах всегда присутствовало стремление к миролюбию. Об этом — Олесь Бузина, и за это его и убили. Его убили те, кто чувствовал свою безнаказанность. И это предчувствие их не обмануло, следствие не в состоянии ни разобраться в этом преступлении, ни наказать виновных».

По мнению Сергея Шаргунова, к книгам Олеся Бузины будут возвращаться и в будущем, так как это — «яркая литература».

«Это был беззащитный невооруженный воин, мирный человек, которого расстреляли средь бела дня бандиты, человек, который выступал против откровенного беспредела, который захлестнул его страну, — с пылом говорит депутат. — Олесь Бузина — это символ человеческого достоинства».

Националисты боялись Олеся

Свою лепту внес и колумнист Федерального агентства новостей Руслан Мармазов.

«Те, кто убил Олеся, его люто боялись! — раскрывает истинные мотивы экстремистов Мармазов. — И на своем примере они показали уровень своей аргументации. Мы готовы к дискуссии, логике, мудрому слову, а они готовы убить каждого из нас. Кем сейчас разрушается цветущий край Донбасса? Теми же людьми, что убили Олеся!»

На примере убийства Олеся украинские националисты показали свое звериное лицо, уверен колумнист ФАН.

Осмысливая наследие Бузины, телеведущий и политолог Дмитрий Куликов выразил мнение, что «Олесь — это первая фундаментальная философская попытка осмыслить, что стоит за словом Украина».

Олеся раздражала «импотентность украинского общества осознать самое себя», вспоминает политолог.