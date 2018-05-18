Продавливают СПГ сапогом: Пушков ответил на угрозы «нервничающей сверхдержавы» из-за «Северного потока — 2»

Москва, 18 мая. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа к Германии отказаться от поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2» в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между Америкой и Европой. По словам сенатора, «Северный поток — 2» не дает покоя Вашингтону.

«Их сланцевый газ неконкурентоспособен, вот и приходится продавливать его поставки в Европу сапогом, — отметил Пушков в своем сообщении в twitter. — Санкции США давно уже стали средством уничтожения экономических конкурентов. Грязная игра нервничающей сверхдержавы».

Северный поток-2 не дает покоя США. Их сланцевый газ неконкурентоспособен, вот и приходится продавливать его поставки в Европу сапогом. Санкции США давно уже стали средством уничтожения экономических конкурентов. Грязная игра нервничающей сверхдержавы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 18, 2018

Отметим, что в США задумались о новых санкциях, на этот раз ограничительные меры могут быть введены, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2». В Государственном департаменте уже подтвердили намерения властей США помешать строительству газопровода.