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Политика
Продавливают СПГ сапогом: Пушков ответил на угрозы «нервничающей сверхдержавы» из-за «Северного потока — 2»
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    Продавливают СПГ сапогом: Пушков ответил на угрозы «нервничающей сверхдержавы» из-за «Северного потока — 2»

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    Продавливают СПГ сапогом: Пушков ответил на угрозы «нервничающей сверхдержавы» из-за «Северного потока — 2»

    Москва, 18 мая. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа к Германии отказаться от поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2» в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между Америкой и Европой. По словам сенатора, «Северный поток — 2» не дает покоя Вашингтону.

    «Их сланцевый газ неконкурентоспособен, вот и приходится продавливать его поставки в Европу сапогом, — отметил Пушков в своем сообщении в twitter. — Санкции США давно уже стали средством уничтожения экономических конкурентов. Грязная игра нервничающей сверхдержавы».

    Отметим, что в США задумались о новых санкциях, на этот раз ограничительные меры могут быть введены, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2». В Государственном департаменте уже подтвердили намерения властей США помешать строительству газопровода.

    Автор: Тимур Румяцев
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