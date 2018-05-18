Эксперт прокомментировал прогноз Morgan Stanley о спаде экономики РФ из-за санкций США

Вашингтон, 18 мая. Morgan Stanley прогнозирует спад экономики России из-за ужесточения санкций США. Это уже третий инвестбанк, который дает подобный экономический прогноз для страны.

Следующий шаг в ужесточении санкций США против системообразующих госкомпаний России приведет к спаду, в результате которого ВВП сожмется на 0,5% в 2018 году. Аналитики уверены, что даже рост цен на нефть до 70 долларов за баррель не сможет нивелировать негативный эффект от ограничительных мер.

Российский политолог Александр Асафов прокомментировал слова Morgan Stanley, проведя аналогию этого заявления с высказываниями о курсе доллара в 200 рублей и биткоине за 100 тысяч долларов, сообщают «Народные новости».

«Безусловно, у таких институтов, как Morgan Stanley, есть достаточно многолетняя репутация, и на них ориентируются в финансовом мире. Но их заявления часто являются основанием для спекуляций и политически ангажированных прогнозов», — считает политолог.

По его мнению, данный прогноз можно поставить в ряд с предыдущими ошибочными мнениями об уничтожении российской экономики после проведения Олимпиады в Сочи и нехватке денежных средств на строительство Крымского моста и содержание этого объекта.