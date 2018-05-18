Песков рассказал об ожиданиях Кремля от переговоров Путина и Меркель

Москва, 18 мая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, чего ждет Кремль от переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые пройдут в Сочи в пятницу.

Песков отметил, что Путин и Меркель встретятся впервые после инаугурации российского президента. Он подчеркнул, что для России представляет особое значение любая встреча с руководителем лидирующей в ЕС страны, с которой у Москвы сохраняется большой объем общих интересов, передает корреспондент ФАН.

«В нынешних условиях это прекрасная возможность сверить часы по международным проблемам: это Сирия и Украина. Кроме того, ведется совместная работа по «Северному потоку – 2», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь российского президента уточнил, что ситуация вокруг строительства газопровода остается непростой из-за заявлений Вашингтона, который считает, что проект якобы не соответствует интересам европейских государств. В этой связи, как подчеркнул Песков, «Северный поток – 2» будет активно фигурировать на переговорах Путина и Меркель.

Напомним, ранее Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель является рабочим контактом, по итогам которого состоится совместная пресс-конференция лидеров.