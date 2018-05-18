Скрипаля выписали из больницы в Британии

Лондон, 18 мая. Отравленного экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля выписали из британской больницы, сообщили источники в управлении здравоохранения региона, где расположен город Солсбери.

Как передают британские СМИ со ссылкой на источники в медицинских кругах, Скрипаль выписан из больницы. После отравления в Солсбери состояние экс-офицера ГРУ стабилизировалось и не вызывает опасений.

Напомним, ранее власти Великобритании обвинили Россию в якобы причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, однако Москва отвергла все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила.

Кроме того, Британия запретила российским представителям общаться с пострадавшими. Власти Британии даже дважды отказали выдать визу племяннице Скрипаля, ссылаясь на неверное заполнение заявки.