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Скрипаля выписали из больницы в Британии
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    Скрипаля выписали из больницы в Британии

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    Скрипаля выписали из больницы в Британии

    Лондон, 18 мая. Отравленного экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля выписали из британской больницы, сообщили источники в управлении здравоохранения региона, где расположен город Солсбери.

    Как передают британские СМИ со ссылкой на источники в медицинских кругах, Скрипаль выписан из больницы. После отравления в Солсбери состояние экс-офицера ГРУ стабилизировалось и не вызывает опасений.

    Скрипаля выписали из больницы в Британии

    Напомним, ранее власти Великобритании обвинили Россию в якобы причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, однако Москва отвергла все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила.

    Кроме того, Британия запретила российским представителям общаться с пострадавшими. Власти Британии даже дважды отказали выдать визу племяннице Скрипаля, ссылаясь на неверное заполнение заявки.

    Автор: Катерина Тимошенская
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