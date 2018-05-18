«Шикарные лоханки для «Калибров» и «Кинжалов»: за попытку взять Россию на прицел флот США пригрозили «топить кучками»

Вашингтон, 18 мая. Пентагон объявил о возрождении Второго флота, который ранее охранял подходы к континентальной части США в Атлантике. Это свидетельствует о возвращении к политике сверхдержавы на фоне обострения отношений с Россией, пишет Bloomberg.

В России отреагировали на статью Bloomberg «Возрождая Второй флот, США берут на прицел Россию». Однако РФ есть, чем ответить: на вооружении стоит гиаперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который на Западе прозвали «убийцей авианосцев».

«Шикарные лоханки для «Калибров» и «Кинжалов». Нашим будет на чем поучиться», — пошутил Дмитрий Борисов.

«Придется на «Кинжалы» ядерные боеголовки устанавливать, чтобы кучками топить», — пригрозил Владимир.

«Американские флоты эффективны только против таких стран, как Ирак и Ливия, у которых нет «Кинжалов». А с нашим комплексом любой авианосец превращается в кучу выброшенных на ветер денег», — считает Сергей Х. «Больше им флотов, баз, F-35 и прочих многомиллиардных трат! А нам маленьких, но очень поражающих ракет!»- уверен пользователь Док.

Однако усиление флота, постройка новых кораблей чревата дополнительной нагрузкой на американский бюджет. Россияне считают, что платить за все придется простым гражданам США, а им не понравится, когда правительство лезет глубже в карман налогоплательщиков.