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«Шикарные лоханки для «Калибров» и «Кинжалов»: за попытку взять Россию на прицел флот США пригрозили «топить кучками»
Политика
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    «Шикарные лоханки для «Калибров» и «Кинжалов»: за попытку взять Россию на прицел флот США пригрозили «топить кучками»

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    «Шикарные лоханки для «Калибров» и «Кинжалов»: за попытку взять Россию на прицел флот США пригрозили «топить кучками»

    Вашингтон, 18 мая. Пентагон объявил о возрождении Второго флота, который ранее охранял подходы к континентальной части США в Атлантике. Это свидетельствует о возвращении к политике сверхдержавы на фоне обострения отношений с Россией, пишет Bloomberg.

    В России отреагировали на статью Bloomberg «Возрождая Второй флот, США берут на прицел Россию». Однако РФ есть, чем ответить: на вооружении стоит гиаперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который на Западе прозвали «убийцей авианосцев».

    «Шикарные лоханки для «Калибров» и «Кинжалов». Нашим будет на чем поучиться», — пошутил Дмитрий Борисов. 

    «Придется на «Кинжалы» ядерные боеголовки устанавливать, чтобы кучками топить», — пригрозил Владимир.

    «Американские флоты эффективны только против таких стран, как Ирак и Ливия, у которых нет «Кинжалов». А с нашим комплексом любой авианосец превращается в кучу выброшенных на ветер денег», — считает Сергей Х. 

    «Больше им флотов, баз, F-35 и прочих многомиллиардных трат! А нам маленьких, но очень поражающих ракет!»- уверен пользователь Док.

    «Шикарные лоханки для «Калибров» и «Кинжалов»: за попытку взять Россию на прицел флот США пригрозили «топить кучками»

    Однако усиление флота, постройка новых кораблей чревата дополнительной нагрузкой на американский бюджет. Россияне считают, что платить за все придется простым гражданам США, а им не понравится, когда правительство лезет глубже в карман налогоплательщиков.

    «Россия вынудит тратить США средства, залезать в долги и в финансовые кризисы. Такова цена которую заплатят американцы за свое поведение», — считает пользователь Ядовитый.

    «Американские налогоплательщики в восторге!» — иронизирует пользователь Дарт Вейдер.

    «А эти добрые самаритяне не загнутся под налоговым бременем?» — шутит Евгений.

    «Авангардов» на всех хватит, да там много и не надо, с пяток для авианесущих корыт, остальные рассосутся сами» — считает Александр Рыбакин.

    Автор: Ирина Селезнева
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