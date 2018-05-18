Меню
Происшествия
Режиссера Хейфеца госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем
Политика
Путин с президентом Болгарии обсудит двустороннее сотрудничество
Следующая новость
Загрузка...

    Режиссера Хейфеца госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем

    31

    Режиссера Хейфеца госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем

    Москва, 18 марта. Театральный режиссер Леонид Хейфец был госпитализирован в Москве утром в пятницу, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Утром в СМИ появилась информация о госпитализации известного режиссера Хейфеца. Источники ФАН подтвердили эту информацию.

    Известно, что он был доставлен в Первую Градскую больницу имени Пирогова. У режиссера подозревают инфаркт. Более подробная информация о его состоянии на данный момент неизвестна.

    Режиссера Хейфеца госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем

    Ранее, 16 мая, сообщалось, что солиста российской рок-группы «Би-2» Егора Борника, известного как Лева, срочно госпитализировали. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.