Режиссера Хейфеца госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем

Москва, 18 марта. Театральный режиссер Леонид Хейфец был госпитализирован в Москве утром в пятницу, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Утром в СМИ появилась информация о госпитализации известного режиссера Хейфеца. Источники ФАН подтвердили эту информацию.

Известно, что он был доставлен в Первую Градскую больницу имени Пирогова. У режиссера подозревают инфаркт. Более подробная информация о его состоянии на данный момент неизвестна.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что солиста российской рок-группы «Би-2» Егора Борника, известного как Лева, срочно госпитализировали.