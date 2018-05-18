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Песков прокомментировал заявление Путина о выводе иностранных войск из Сирии
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    Песков прокомментировал заявление Путина о выводе иностранных войск из Сирии

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    Песков прокомментировал заявление Путина о выводе иностранных войск из Сирии

    Москва, 18 мая. Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал журналистам заявление президента России Владимира Путина о том, что иностранные вооруженные силы должны выводиться из Сирии. Об этом президент РФ заявил на встрече в Сочи с сирийским лидером Башаром Асадом.

    В связи с тем, что сирийским войскам удалось добиться успеха в борьбе с террористами, Путин выразил надежду на скорый выход всех иностранных войск с территории республики. 

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, о каких именно вооруженных силах идет речь, отметил, что это касается тех стран, которые не получили официального разрешения от Дамаска на ввод войск на свою территорию.

    «Это нелегитимно. Про эти страны и идет речь», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова. 

    Россия, в отличие от них, в Сирии «находится по обращению сирийского руководства и имеет все легитимные основания на это».

    Автор: Юлия Майорова
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