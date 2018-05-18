Песков прокомментировал заявление Путина о выводе иностранных войск из Сирии

Москва, 18 мая. Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал журналистам заявление президента России Владимира Путина о том, что иностранные вооруженные силы должны выводиться из Сирии. Об этом президент РФ заявил на встрече в Сочи с сирийским лидером Башаром Асадом.

В связи с тем, что сирийским войскам удалось добиться успеха в борьбе с террористами, Путин выразил надежду на скорый выход всех иностранных войск с территории республики.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, о каких именно вооруженных силах идет речь, отметил, что это касается тех стран, которые не получили официального разрешения от Дамаска на ввод войск на свою территорию.

«Это нелегитимно. Про эти страны и идет речь», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Россия, в отличие от них, в Сирии «находится по обращению сирийского руководства и имеет все легитимные основания на это».