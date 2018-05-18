Меню
Новороссия
В ДНР рассказали подробности гибели командира «Пятнашки» Мамиева
Новости Сирии
Сирия: четыре мощных взрыва прогремели вблизи авиабазы САА в Хаме
Следующая новость
Загрузка...

    В ДНР рассказали подробности гибели командира «Пятнашки» Мамиева

    461

    В ДНР рассказали подробности гибели командира «Пятнашки» Мамиева

    Донецк, 18 мая. Командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев, погибший в Донбассе, получил смертельное ранение на передовой в районе города Авдеевка. По словам экс-командира «Пятнашки» с позывным «Абхаз», там «Мамай проводил ротацию».

    «В результате обстрела ВСУ он получил осколочные ранения в голову, грудь и живот, — сказал «Абхаз». — Врачи боролись за его жизнь два-три часа, но ничего не смогли сделать», передает РИА Новости.

    Как сообщалось ранее, прощание с Мамиевым будет проходить в театре оперы и балета Донецка. Бойца похоронят на родине в Северной Осетии, откуда они приехал в Донбасс в 2014 году.

    Напомним, Мамиев получил тяжелые ранения и был экстренно госпитализирован, однако скончался минувшей ночью в больнице. Командир «Пятнашки» имеет высшие награды Донецкой народной республики (ДНР).

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.