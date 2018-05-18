В ДНР рассказали подробности гибели командира «Пятнашки» Мамиева

Донецк, 18 мая. Командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев, погибший в Донбассе, получил смертельное ранение на передовой в районе города Авдеевка. По словам экс-командира «Пятнашки» с позывным «Абхаз», там «Мамай проводил ротацию».

«В результате обстрела ВСУ он получил осколочные ранения в голову, грудь и живот, — сказал «Абхаз». — Врачи боролись за его жизнь два-три часа, но ничего не смогли сделать», передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, прощание с Мамиевым будет проходить в театре оперы и балета Донецка. Бойца похоронят на родине в Северной Осетии, откуда они приехал в Донбасс в 2014 году.

Напомним, Мамиев получил тяжелые ранения и был экстренно госпитализирован, однако скончался минувшей ночью в больнице. Командир «Пятнашки» имеет высшие награды Донецкой народной республики (ДНР).