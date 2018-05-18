Власти Чечни внесли в Госдуму законопроект о трех президентских сроках подряд‍

Москва, 18 мая. Парламент Чеченской республики предложил внести поправки в Конституцию РФ, согласно которым занимать пост президента РФ можно будет не более трех сроков подряд.

В базе данных нижней палаты парламента России появился документ, предложенный парламентариями Чечни. Власти республики предлагают внести изменения в Конституцию страны.

«Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более трех сроков подряд», — говорится в тексте законопроекта.

В парламенте Чечни пояснили, что этот шаг будет способствовать социально-политической стабильности в стране, которую необходимо сохранить. Парламентарии также подчеркнули, что эти изменения не умаляют демократические основы РФ и дают возможность гражданам государства самим определить будущее страны.

Напомним, на данный момент один и тот же человек может занимать пост президента не более двух шестилетних сроков подряд.