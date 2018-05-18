Стать героем «фильмов» ИГИЛ: политолог предостерег россиян от поездок в Тунис

В пяти городах Туниса произошли ожесточенные столкновения протестующих и полиции. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Митинги протестующих начались после того, как правительство страны приняло решение повысить цены и ввести новые налоги. В настоящее время известно о столкновениях митингующих и правоохранителей в нескольких районах столицы Туниса, в отдельных случаях полиции пришлось использовать слезоточивый газ и водометы.

Корреспондент Федерального агентства новостей позвонил в посольство Туниса в Москве и попытался выяснить степень опасности подобных протестов для российских туристов, однако в диппредставительстве от комментариев отказались.

В свою очередь представители российского внешнеполитического ведомства сообщили, что в 2018 году наметилось заметное повышение политической напряженности в Тунисской Республике. Российские дипломаты также подчеркнули, что все чаще возникают случаи вооруженных столкновений. Опаснее всего в приграничных районах, где действуют радикальные салафитские группировки.

«Многие россияне привыкли считать себя опытными политологами и аналитиками, поэтому охотно участвуют в обсуждении различных политических ситуаций по всему миру — это обсуждение Сирии, ситуации на Украине, в Донбассе. Такие люди имеют глубочайшее «экспертное знание» по многим политическим вопросам, но когда дело касается личного выбора, выбора места для отдыха, то на первое место выходит его величество рубль. То есть люди летят и едут туда, где дешевле.

И сложившаяся политическая напряженность в Тунисе не останавливает россиян от покупки билетов в эту страну. Их даже не останавливает угроза терактов, примером может быть всеми, похоже, забытый эпизод с расстрелом туристов в Сусе», — заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

Действительно, в марте Ассоциация туроператоров РФ привела статистику, согласно которой у российских компаний увеличилось количество ранней брони на лето-2018. Министерство туризма Туниса примет более 800 тысяч путешественников из России. В процентном соотношении это на 55% больше по сравнению с прошлым годом.

«Люди все равно будут ехать: кого-то подстегивает экстрим, кто-то просто экономит, ну а кто-то считает, что на территории отеля он в безопасности. Хотя я бы рекомендовал повременить с поездками в эту страну, поскольку вероятность стать жертвой беспорядков или теракта, пусть и не очень высока, но, тем не менее, она есть и далеко не нулевая. Я бы рекомендовал более спокойные точки для отдыха, несмотря на то, что туры в Тунис дешевеют и привлекают внимание на фоне других предложений», — продолжает Асафов.

Подобные советы актуальны не только для рядовых туристов, но и для представителей российского бизнеса, который планирует обосноваться в стране на фоне снижающихся из-за беспорядков цен.

«Российский бизнес должен учитывать все возможные риски, и ему не стоит рассчитывать на то, что получит сверхприбыль во время обостренной ситуации. Не стоит рассчитывать, что Россия компенсирует риски, поможет и поддержит. Наше государство, конечно же, спасет и эвакуирует своих граждан, но расчет на получение компенсации — это лукавство, и риски должны ложиться на плечи руководителей компаний. Есть гораздо более безопасные и не менее прибыльные страны», — говорит эксперт.

По мнению собеседника ФАН, в недалеком будущем Тунис может стать новой базой для боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в России террористическая группировка — прим. ФАН), бегущих после поражения в Сирийской Арабской Республике. В Тунисе действительно уже сложилось подполье, которое, возможно и стоит за организацией беспорядков и столкновений с правоохранителями.

«Террористическое подполье — вещь достаточно распространенная, она действует во многих странах и регионах, недавнее нападение в Париже тому ярчайшее свидетельство. Оно было спланировано и подготовлено представителями ИГ2 — нападавший был как минимум симпатизантом, если не активным участником этой организации. А в Тунисе, в силу географического расположения, создание ячеек гораздо вероятнее, чем в том же Париже. И туристы всегда были и будут самыми привлекательными целями для нападений и ударов разных джихадистских групп. Так что там можно очень легко стать героем красочных фильмов производства ИГИЛ3, с оранжевыми костюмами, стоя на коленях. Стоит осмотрительно планировать свой отдых», — заключил Александр Асафов.

Напомним, 26 июня 2015 года в Тунисе на курорте Эль-Кантауи под городом Сус террорист открыл стрельбу по туристам на пляже у отеля «Империал». Во время атаки 39 человек погибли, десятки получили огнестрельные ранения. Нападавший был застрелен. Ответственность за произошедшее взяли на себя представители «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.