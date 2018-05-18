Медведев представит Путину кабинет министров в Сочи – Песков

Москва, 18 мая. В пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев приедет в Сочи, где представит президенту России Владимиру Путину кабинет министров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как он уточнил, Путин в настоящее время остается в Сочи, передает корреспондент ФАН.

«Путин в Сочи. Премьер обещал приехать сегодня в Сочи и представить кабинет министров», — сказал Песков.

Напомним, после инаугурации Путина правительство России ушло в отставку. Ранее на пост премьер-министра страны был назначен Дмитрий Медведев. Его кандидатуру на данную должность предложил Госдуме президент РФ Владимир Путин.