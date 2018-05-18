Меню
Россия
Медведев представит Путину кабинет министров в Сочи – Песков
Политика
Путин с президентом Болгарии обсудит двустороннее сотрудничество
Следующая новость
Загрузка...

    Медведев представит Путину кабинет министров в Сочи – Песков

    63

    Медведев представит Путину кабинет министров в Сочи – Песков

    Москва, 18 мая. В пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев приедет в Сочи, где представит президенту России Владимиру Путину кабинет министров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Как он уточнил, Путин в настоящее время остается в Сочи, передает корреспондент ФАН.

    «Путин в Сочи. Премьер обещал приехать сегодня в Сочи и представить кабинет министров», — сказал Песков.

    Напомним, после инаугурации Путина правительство России ушло в отставку. Ранее на пост премьер-министра страны был назначен Дмитрий Медведев. Его кандидатуру на данную должность предложил Госдуме президент РФ Владимир Путин.

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.