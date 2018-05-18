Путин проведет совещание по развитию Вооруженных сил РФ — Песков

Москва, 18 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о рабочих планах Владимира Путина на 18 мая, отметив, что сегодня состоится совещание по вопросам развития Вооруженных сил РФ.

«Вечером состоится заключительная встреча из текущей серии совещаний по вопросу развития Вооруженных сил РФ. Сегодня на повестке дня стоит разработка перспектив вооруженной техники», — сказал Песков, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Накануне глава государства Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом для обсуждения широкого ряда вопросов. В ходе встречи сирийский лидер выразил благодарность России за поддержку в борьбе с терроризмом, отдельно отметив вклад авиагруппы ВКС РФ.