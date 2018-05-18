Песков объяснил, чем обусловлена интенсивность международных контактов Путина

Москва, 18 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, чем обусловлена интенсивность международных контактов главы государства Владимира Путина.

«В целом непростая геополитическая обстановка. Кроме того, это процесс развития двусторонних отношений, — отметил представитель Кремля. — Россия активно их развивает со своими партнерами, ищет взаимовыгодные отношения, основанные на принципах уважения интересов друг друга».

Как сообщил Песков, Путин не раз говорил, что является сторонником таких отношений.

Напомним, ранее российский лидер встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Сегодня глава российского государства встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На следующей неделе его ждут многие международные встречи.