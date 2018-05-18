Это рабочий контакт: Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Меркель в Сочи

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 18 мая, встретятся в Сочи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков рассказал о планах президента на 18 мая. В этот день у Путина в Сочи состоятся переговоры с Меркель. Канцлер ФРГ прилетит в Россию по приглашению российского лидера.

«Это рабочий контакт, — уточнил представитель Кремля. — В итоге они потом дадут пресс-конференцию».

Ранее в МИД РФ констатировали, что встреча президента России и его грузинского коллеги Георгия Маргвелашвили теоретически возможна.