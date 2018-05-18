В Госдуме объяснили ключевое значение встречи Путина и Асада для Ближнего Востока

Москва, 18 мая. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Сирии Башара Асада имеет ключевое значение для стран Ближнего Востока и игроков, выступающих в регионе со своими интересами.

На собрании двух лидеров произошло согласование совместных действий по борьбе с терроризмом в Сирии. Башар Асад выразил мнение о том, что ситуация в стране постепенно обретает стабильность, что несет под собой возможность урегулирования политического процесса.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Юрия Швыткина, восстановление Сирии, оказание гуманитарной помощи имеют ключевое значение для нормализации обстановки в стране.

«На мой взгляд, эта встреча очень важна вообще в целом для тех стран, которые имеют присутствие в ближневосточном регионе, да и не только, но и имеют некоторый интерес к этому», — сказал Швыткин РИА Новости.

В ходе встречи президент РФ подчеркнул поддержку со стороны России в борьбе с терроризмом, при этом поставив акцент на политическое урегулирование ситуации в Сирии, сообщил политик.

Ранее на встрече двух лидеров президент России заявил, что террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии. Это позволило остановить их действия в пригороде Дамаска.