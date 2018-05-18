Вашингтон, 18 мая. Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер признал, что Киев не сможет вернуть себе территории Донбасса. Его заявление прокомментировали эксперты.

Ранее Волкер заявил, что Украина не сможет вернуть территории, которые якобы «захвачены Россией». Он также добавил, что РФ «чрезвычайно сильна».

По словам политолога Ивана Лизана, рассуждая о «захваченных Россией» территориях, Волкер имел в виду, в первую очередь, Донбасс, хотя Крыма это тоже касается. Политолог подчеркнул, что слова Волкера говорят лишь о том, что США и Украина переоценили свои силы и «не смогли добиться от России капитуляции».

Лизан также сообщил, что в заморозке конфликта на востоке Украины заинтересованы все, кроме Киева, ДНР и ЛНР. По словам эксперта, заявление Волкера стало для Киева сигналом о том, что США хотят заморозить конфликт в Донбассе.

«Киеву сказали, что ему не вернут в ближайшие годы Крым и Донбасс (в Киеве, уверен, выдохнули от облегчения — им ни Крым, ни Донбасс с его нелояльным населением не нужны) и война на радость украинской олигархии будет продолжаться «вечно», — цитирует «Свободная пресса» политолога.

При этом, по его словам, США хотят использовать конфликт на востоке Украины против России.

Политолог Эдуард Попов, в свою очередь, отметил, что заявление Волкера воспринимается как продвижение идеи ввода миротворцев. Он подчеркнул, что миротворцами называются военнослужащие западных стран или стран, подконтрольных США, поэтому их нужно называть в кавычках.