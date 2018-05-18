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Стало известно, где пройдет прощание с командиром «Пятнашки» Мамиевым
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    Стало известно, где пройдет прощание с командиром «Пятнашки» Мамиевым

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    Стало известно, где пройдет прощание с командиром «Пятнашки» Мамиевым

    Пятигорск, 18 мая. В театре оперы и балета Донецка пройдет прощание с погибшим командиром батальона «Пятнашка» Олегом Мамиевым.

    «Прощание состоится в театре оперы и балета в Донецке, потом тело увезут в Северную Осетию, похороны пройдут, скорее всего, завтра», — сообщила журналистам его близкая знакомая, передает РИА Новости

    Командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным «Мамай» погиб в Донецкой народной республике (ДНР). Он получил серию ранений в голову, живот и грудь. Мамиев был экстренно госпитализирован, однако скончался минувшей ночью в больнице.

    Весной 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании ДНР и ЛНР после проведенного референдума. Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая, несмотря множество заключенных перемирий, не прекращается по сей день.

    Автор: Тимур Румянцев
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