Гипотетический отказ Берлина от «Северного потока — 2» не гарантирует роста импорта сжиженного газа из Соединенных Штатов, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«США ищут рынки сбыта. Мы с пониманием относимся к этому и готовы позаботиться о том, чтобы этот газ проще доходил до Германии. Но в настоящее время он остается значительно более дорогим, чем газ, который поставляется по трубопроводу», — заявил Альтмайер.

Он добавил, что если Соединенные Штаты ставят во главу угла собственные экономические интересы, они должны быть готовы, что страны Европы будут поступать аналогичным образом.

Напомним, агентство Bloomberg, ссылаясь на заместителя помощника госсекретаря США Сандру Оудкирк, сообщило, что в случае дальнейшего развития «Северного потока — 2» Вашингтон может рассмотреть ответные меры в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Она объяснила позицию Соединенных Штатов тем, что строительство газопровода усилит зависимость Европы от российского газа.

Чистый шантаж

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что при Трампе отношения США и Европы стали строиться не на договоренностях, а уже на чистом шантаже. Американский президент руководствуется политическими соображениями (необходимость поддерживать Украину как антироссийский проект засчет транзита российского же газа) и интересами бизнеса, стоящего за пришедшими к власти в Вашингтоне республиканцами. И его действия легко этими факторами объясняются.

«Трамп откровенно шантажирует Европейский союз. В Европе же, как видно из заявления германского представителя, американские мотивы прекрасно понимают и не хотят ради интересов Вашингтона ущемлять свои. Зависимость Европы от США сейчас, прежде всего, военно-политическая, а если она станет и экономической, это будет означать конец всех иллюзий, которые поддерживались при прежнем американском президенте.

При нем шел процесс мягкого подчинения Европы без показных угроз путем переговоров, создания соответствующих условий для подписания договора о Трансатлантическом торговом партнерстве. Оно стало бы достаточно серьезным бременем для европейской экономики и поставило бы отношения данной сферы в зависимость от американских правовых норм», — пояснил Сергей Простаков.

Но, отметил эксперт, жесткий стиль, который сейчас выбран США в общении с европейскими лидерами, является относительно новым после Обамы. Он показывает, как личные качества Трампа, так и сложность ситуации в самих Соединенных Штатах, вынужденных ради нового курса вести торговые войны с остальным миром. При этом успех Вашингтона в них совсем не гарантирован.

«Дружба дружбой, а табачок врозь»

Член экспертного совета Института инновационного развития Сергей Губа прокомментировал ФАН заявление Альтмаера.

«Как говориться: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Преимущества российского газа заключаются в его дешевизне и транспортной доступности для Европы в силу географического положения стран. Логично, что Берлин не будет отказываться от более дешевого сырья в пользу более дорого, данное решение означает сработать себе в убыток.