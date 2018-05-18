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МИД РФ допустил возможность встречи Путина и президента Грузии
Политика
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    МИД РФ допустил возможность встречи Путина и президента Грузии

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    МИД РФ допустил возможность встречи Путина и президента Грузии

    Москва, 18 мая. Встреча президента России Владимира Путина и его грузинского коллеги Георгия Маргвелашвили теоретически возможна, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

    У представителя внешнеполитического ведомства поинтересовались, возможна ли встреча лидеров России и Грузии, передает РИА Новости.

    «Теоретически возможна встреча на всех уровнях, включая высшие, — констатировал в свою очередь Карасин, — но для этого их надо хорошо готовить».

    МИД РФ допустил возможность встречи Путина и президента Грузии

    Отметим, что, если встреча российского и грузинского лидеров состоится, это будут первые переговоры президента Маргвелашвили с Путиным.

    Автор: Катерина Тимошенская
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