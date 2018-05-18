МИД РФ допустил возможность встречи Путина и президента Грузии

Москва, 18 мая. Встреча президента России Владимира Путина и его грузинского коллеги Георгия Маргвелашвили теоретически возможна, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

У представителя внешнеполитического ведомства поинтересовались, возможна ли встреча лидеров России и Грузии, передает РИА Новости.

«Теоретически возможна встреча на всех уровнях, включая высшие, — констатировал в свою очередь Карасин, — но для этого их надо хорошо готовить».

Отметим, что, если встреча российского и грузинского лидеров состоится, это будут первые переговоры президента Маргвелашвили с Путиным.