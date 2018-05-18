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Большинство россиян позитивно оценивают работу Путина на посту президента
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    Большинство россиян позитивно оценивают работу Путина на посту президента

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    Большинство россиян позитивно оценивают работу Путина на посту президента

    Москва, 18 мая. Три четверти россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину и позитивно оценивают его работу, это подтверждают результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Опрос был проведен в середине мая, согласно его результатам, рейтинг доверия к Владимиру Путина находится на уровне 76%. В частности, 40% респондентов сообщили, что «безусловно доверяют» российскому лидеру, еще 36% — «скорее доверяют»

    Положительная оценка работы Путина на посту главы государства остается на высоком уровне — 77% участников опроса оценили его деятельность позитивно. Рейтинг доверия главы правительства Дмитрия Медведева находится на уровне 35%, не доверяют ему 53% граждан РФ. Известно, что ФОМ проводил опрос в период 12-13 мая среди трех тысяч респондентов из 73 российских регионов.

    Автор: Ирина Селезнева
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