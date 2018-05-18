Ученые назвали продукты, повышающие интеллект

Москва, 18 мая. Ученые Национального института здравоохранения США назвали продукты, которые могут повысить интеллект. Рейтинг еды, способствующей улучшению когнитивных функций мозга, был опубликован в издании Healthystyle.

Список полезных продуктов возглавили лесные ягоды. На первой строчке оказалась клюква. По словам экспертов, в ней содержится большое количество антиоксидантов, которые буквально помогают человеку стать умнее, пишет Planet Today.

Также ученые отметили пользу черники: кроме положительного влияния на зрение, употребление этой ягоды способствует интеллектуальному развитию. В том случае, если лесных ягод не достать, в рацион можно добавить капусту и свеклу: в них также содержатся микроэлементы, жизненно необходимые для головного мозга.

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