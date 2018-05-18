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Почти 1,5 млн рублей собрали, чтобы увековечить память погибших в «Зимней вишне»
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    Почти 1,5 млн рублей собрали, чтобы увековечить память погибших в «Зимней вишне»

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    Почти 1,5 млн рублей собрали, чтобы увековечить память погибших в «Зимней вишне»

    Кемерово, 18 мая. Почти полтора миллиона рублей направили на счёт Кузбасской ТПП представители российского бизнеса и неравнодушные граждане страны в рамках акции по сбору средств на увековечивание памяти погибших в ТЦ «Зимняя вишня».

    Организатором акции, которая продолжалась в течение полутора месяцев, выступили Кузбасская ТПП и ТПП России, передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Кузбасской торгово-промышленной палаты. Так, удалось собрать 1 426 700 рублей.

    «После размещения обращения Президента ТПП РФ Сергея Катырина на официальном портале этого делового объединения акция по сбору средств на увековечивание памяти погибших в кемеровской трагедии приобрела российский масштаб», — отметили в пресс-службе Кузбасской торгово-промышленной палаты.

    В акции приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Братска, Шелехова. Генеральный директор палаты Марина Шавгулидзе подчеркнула, деньги направят на возведение сквера памяти на месте торгового центра «Зимняя вишня».

    Автор: Алексей Громов
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