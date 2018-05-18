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Надежды США зашли в тупик: эксперт оценил вероятность «ливийского сценария» в КНДР
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    Надежды США зашли в тупик: эксперт оценил вероятность «ливийского сценария» в КНДР

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    «Сделки не будет»: эксперт пояснил, почему «ливийский сценарий» в КНДР маловероятен 

    В Северной Корее по «ливийскому сценарию» события развиваться не будут. Это возможно только при условии, что соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова подписано не будет. Об этом заявил журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Как пишет агентство Bloomberg, по словам Трампа, в Ливии «было полное уничтожение», но с КНДР будет иначе.

    «Мы пошли туда, чтобы победить его [экс-главу Ливии Мумаммара Каддафи]. Теперь такая же модель, скорее всего, будет иметь место, если мы не заключим сделку. Но, если мы заключим ее, думаю, Ким Чен Ын будет очень, очень счастлив», — добавил Трамп.

    По мнению директора Института политических исследований, члена общественной палаты РФ, председателя межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергея Маркова, Соединенным Штатам нужно не столько соглашение с Северной Кореей, сколько возможность военного контроля в регионе.

    «Надежды США на встречу с Ким Чен Ыном зашли в тупик, потому что руководство Северной Кореи отказывается от таких встреч и предъявляет требования США: прекратить военную активность на территории Южной Кореи. Там у них проходят военные учения. Соединенные Штаты заявили о своей достаточно жесткой позиции: на встрече договориться предстояло о том, что КНДР должна ликвидировать свое ядерное оружие и вывезти его в США. Сейчас у Северной Кореи есть ядерное оружие для того, чтобы суметь защититься от возможной попытки Вашингтона сменить правительственный режим. Разве могут США дать какие-то гарантии? Мне трудно это представить.

     «Сделки не будет»: эксперт пояснил, почему «ливийский сценарий» в КНДР маловероятен 

    На мой взгляд, вероятность того, что США начнут войну с применением ядерного оружия, не так высока. Но для Соединенных Штатов такая ситуация выгодна, потому что они продолжат накачивать регион военными ресурсами и склонять союзников к лояльности. По сути, все это направлено даже не на Северную Корею, а фактически – на Китай. Никакой сделки между КНДР и США, естественно, заключено не будет. Это очевидно».

    Также Марков отметил: угроза повторить в Северной Корее «ливийский сценарий» — попытка запугать руководство страны.

    «Конечно, они угрожают. В КНДР операция, подобно ливийской, маловероятна. Ввести бесполетную зону и начать боевые действия — для этого нет оснований. В Ливии тогда все началось с восстания в Бенгази. Никакого восстания в Северной Корее нет и не предвидится. Это, по сути, угрозы со стороны США лично Ким Чен Ыну. Только вот успех спецоперации очень маловероятен».

    На встрече с журналистами американский лидер подчеркнул, что в случае с Ливией с Муаммаром Каддафи не было договоренностей о том, что он останется главой государства. «Ливийская модель — это не та модель, которую мы «имеем» для Северной Кореи», — отметил Трамп.

    «Он [Ким Чен Ын] останется там [в КНДР], будет в своей стране, он будет управлять своей страной. Его страна будет очень богата», — говорит американский лидер.

    Напомним, Северная Корея пригрозила отменить встречу с президентом США, которая намечена на 12 июня. Вскоре руководство КНДР отметило, что Пхеньян пойдет на переговоры с Вашингтоном только в том случае, если требования о денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке будут отменены.

    Автор: Алина Чемерис
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