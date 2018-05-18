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Новости Сирии
В Совфеде заявили о наличии предпосылок для мирного урегулирования в Сирии
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    В Совфеде заявили о наличии предпосылок для мирного урегулирования в Сирии

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    В Совфеде заявили о наличии предпосылок для мирного урегулирования в Сирии

    Москва, 18 мая. Член международного комитета Совфеда Олег Морозов выразил мнение, что существуют все предпосылки для перевода ситуации в русло мирного политического урегулирования в Сирийской республике.

    «Сама идея мирного процесса урегулирования лежит в основе нашей политики по отношению к Сирии», — отметил сенатор.

    Как заявил Морозов, в настоящее время есть все шансы перевести ситуацию в политическое русло в САР, так как для этого сложились максимальные предпосылки. Сенатор указал на то, что очаги сопротивления террористов практически полностью подавлены, а контроль над страной в значительной степени находится у законной власти.

    Морозов также призвал искать механизмы мирного урегулирования, благодаря которым был бы возможен перевод всего процесса в политическое русло. При этом этот путь будет непростой — «дорога длинная», учитывая разногласия договаривающихся сторон, резюмировал он, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду, что политический процесс в Арабской республике можно будет перезапустить.

    Автор: Тимур Румянцев
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