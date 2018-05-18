Неизвестный открыл огонь в гольф-клубе Трампа во Флориде

Вашингтон, 18 мая. В городе Дорал штата Флорида произошел инцидент со стрельбой. Огонь открыли утром 18 мая на территории гольф-клуба, принадлежащего президенту США Дональду Трампу, сообщили в местном управлении полиции.

Полицейский патруль выехал в ответ на сообщение о стрельбе в Trump National Golf Resort. Мужчина, открывший огонь, взят под стражу, информации о пострадавших нет. Отметим, что компания Трампа в 2012 году купила отельный комплекс с полями для гольфа в Дорале за $150 млн.

В США нередки случаи незаконного использования оружия, в том числе нападения в общественных местах. Правозащитники говорят, что из-за упрощенной схемы покупки оружия возникают дополнительные риски для законопослушных американцев.