Сирия против Израиля — США разжигают конфликт: Штаты могут признать Голанские высоты за Тель-Авивом

Конгресс США в ближайшее время рассмотрит инициативу, предложенную сенатором от Республиканской партии Роном Десантисом, по признанию Голанских высот, оккупированных Тель-Авивом, частью территории Израиля. Почему именно сейчас и чего этим хочет добиться Вашингтон? Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Текст резолюции, предложенной американским конгрессменом-республиканцем, был опубликован в газете Washington Free Beacon. В документе говорится о том, что Голанские высоты якобы «являются неотъемлемой частью Израиля». По мнению сенатора, данный горный район «чрезвычайно важен для способности Тель-Авива защищать границы и отстаивать свое существование».

Обширная область на Голанах была захвачена израильской армией у Сирии в июне 1967-го года в ходе Шестидневной войны. Международное сообщество осудило эту незаконную аннексию. Так, члены Совбеза ООН еще в 1981-м признали высоты оккупированной сирийской территорией. Именно так данный район до сих пор именуется в официальных документах Организации Объединенных Наций. Несмотря на это, Тель-Авив продолжает настойчиво считать Голаны своими, открывая огонь при любой попытке сирийских войск приблизиться к данной горной области.

Почему же Соединенные Штаты спустя более чем 50 лет после захвата Голанских высот Израилем все же решили легитимизировать эту незаконную аннексию? По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, данный шаг стоило ожидать после признания Белым домом Иерусалима в качестве столицы Израиля. Это следующий ход США, сделанный с целью развязать глобальный конфликт на Ближнем Востоке, заявил эксперт в интервью корреспонденту ФАН.

«Данная инициатива является естественным продолжением политики президента Трампа после переноса столицы в Иерусалим. Это серьезный разворот Соединенных Штатов в сторону одного из участников арабо-израильского конфликта, то есть — в сторону Тель-Авива», — заметил наш собеседник.

Тем не менее цель всей этой игры США заключается не столько в поддержке Израиля, сколько в намерении добиться новой серьезной эскалации в регионе, уверен политолог:

«Американцы посредством этой политики стремятся достичь ситуации взрыва на Ближнем Востоке. Их задачи — дестабилизация обстановки, втягивание стран данного региона в глобальный конфликт. Они намерены обрушить этот и без того хрупкий мир между государствами. Реализация данной стратегии Соединенных Штатов в итоге может привести к катастрофическим последствиям. Конечно, серьезно возрастет опасность прямого конфликта между Тель-Авивом и Дамаском, к чему американцы подталкивают Израиль уже давно. Признание Голанских высот израильской территорией — это прямое нарушение суверенитета САР».

Данный шаг, кроме того, является частью другой стратегической задачи США — развала Сирии, подчеркнул историк. Он напомнил, что под угрозой отделения от САР находятся и другие районы арабской республики.

«В случае успеха Вашингтон создаст тем самым прецедент и фактически положит начало разделу современной Сирии и прекращению существования этой страны в тех границах, которые она сейчас имеет. Соединенные Штаты будут стремиться поддерживать притязания тех или иных сторон также и на другие части САР, в частности на юге и на северо-востоке. Поэтому в рамках данной резолюции относительно статуса Голанских высот, кроме того, преследуется цель положить конец существованию суверенной Сирии», — отметил собеседник ФАН.

Не сумев сохранить контроль над Ближним Востоком и потеряв серьезное влияние в регионе, американцы решили обновить ситуацию, перед этим полностью разрушив привычный уклад посредством глобальной войны, считает Владимир Шаповалов: