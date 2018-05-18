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Сирия против Израиля — США разжигают конфликт: Штаты могут признать Голанские высоты за Тель-Авивом
Политика
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    Сирия против Израиля — США разжигают конфликт: Штаты могут признать Голанские высоты за Тель-Авивом

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    Голанские высоты

    Конгресс США в ближайшее время рассмотрит инициативу, предложенную сенатором от Республиканской партии Роном Десантисом, по признанию Голанских высот, оккупированных Тель-Авивом, частью территории Израиля. Почему именно сейчас и чего этим хочет добиться Вашингтон? Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

    Текст резолюции, предложенной американским конгрессменом-республиканцем, был опубликован в газете Washington Free Beacon. В документе говорится о том, что Голанские высоты якобы «являются неотъемлемой частью Израиля». По мнению сенатора, данный горный район «чрезвычайно важен для способности Тель-Авива защищать границы и отстаивать свое существование».

    Обширная область на Голанах была захвачена израильской армией у Сирии в июне 1967-го года в ходе Шестидневной войны. Международное сообщество осудило эту незаконную аннексию. Так, члены Совбеза ООН еще в 1981-м признали высоты оккупированной сирийской территорией. Именно так данный район до сих пор именуется в официальных документах Организации Объединенных Наций. Несмотря на это, Тель-Авив продолжает настойчиво считать Голаны своими, открывая огонь при любой попытке сирийских войск приблизиться к данной горной области.

    Иерусалим

    Почему же Соединенные Штаты спустя более чем 50 лет после захвата Голанских высот Израилем все же решили легитимизировать эту незаконную аннексию? По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, данный шаг стоило ожидать после признания Белым домом Иерусалима в качестве столицы Израиля. Это следующий ход США, сделанный с целью развязать глобальный конфликт на Ближнем Востоке, заявил эксперт в интервью корреспонденту ФАН.

    «Данная инициатива является естественным продолжением политики президента Трампа после переноса столицы в Иерусалим. Это серьезный разворот Соединенных Штатов в сторону одного из участников арабо-израильского конфликта, то есть — в сторону Тель-Авива», — заметил наш собеседник.

    Дональд Трамп

    Тем не менее цель всей этой игры США заключается не столько в поддержке Израиля, сколько в намерении добиться новой серьезной эскалации в регионе, уверен политолог:

    «Американцы посредством этой политики стремятся достичь ситуации взрыва на Ближнем Востоке. Их задачи — дестабилизация обстановки, втягивание стран данного региона в глобальный конфликт. Они намерены обрушить этот и без того хрупкий мир между государствами. Реализация данной стратегии Соединенных Штатов в итоге может привести к катастрофическим последствиям. Конечно, серьезно возрастет опасность прямого конфликта между Тель-Авивом и Дамаском, к чему американцы подталкивают Израиль уже давно. Признание Голанских высот израильской территорией — это прямое нарушение суверенитета САР».

    Армия Израиля

    Данный шаг, кроме того, является частью другой стратегической задачи США — развала Сирии, подчеркнул историк. Он напомнил, что под угрозой отделения от САР находятся и другие районы арабской республики.

    «В случае успеха Вашингтон создаст тем самым прецедент и фактически положит начало разделу современной Сирии и прекращению существования этой страны в тех границах, которые она сейчас имеет. Соединенные Штаты будут стремиться поддерживать притязания тех или иных сторон также и на другие части САР, в частности на юге и на северо-востоке. Поэтому в рамках данной резолюции относительно статуса Голанских высот, кроме того, преследуется цель положить конец существованию суверенной Сирии», — отметил собеседник ФАН.

    Конгресс США

    Не сумев сохранить контроль над Ближним Востоком и потеряв серьезное влияние в регионе, американцы решили обновить ситуацию, перед этим полностью разрушив привычный уклад посредством глобальной войны, считает Владимир Шаповалов:

    «Очевидно, что США теряют позиции в ближневосточном регионе, особенно с 2015-го года, когда Россия начала активную борьбу с терроризмом на этом направлении и показала свою высокую эффективность. Даже союзники Вашингтона, например, Турция, Катар, Саудовская Аравия, начинают вести активные переговоры с РФ. В этой ситуации утраты былого положения американцы решают взорвать обстановку и полностью обрушить регион, превратив существующий конфликт в масштабную войну всех против всех. Надеюсь, что у них все же возобладает разум, и данная инициатива по Голанским высотам не будет поддержана».

    Автор: Егор Баренцев
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