Воспитанница детского дома в Кузбассе ушла в школу и не вернулась

Кемерово, 18 мая. Воспитанница детского дома пропала без вести после занятий в школе в Ленинске-Кузнецком.

Как передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, 15-летняя Евгения Мишина ушла в школу в четверг, 17 мая, и не вернулась в детский дом.

Девушка в день пропажи была в жилетке белого цвета на молнии с капюшоном, голубых джинсах и кроссовках. Рост пропавшей составляет около 160 сантиметров, у нее среднее телосложение, короткие ярко-рыжие волосы, стрижка каре, у девушки голубые глаза, на вид ей 15-16 лет. Особые приметы — татуировки в виде бантов на бедрах.

Всех, кто владеет информацией о настоящем местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам: 8 (38456) 5-13-84, 3-01-81.