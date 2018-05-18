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Воспитанница детского дома в Кузбассе ушла в школу и не вернулась
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    Воспитанница детского дома в Кузбассе ушла в школу и не вернулась

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    Воспитанница детского дома в Кузбассе ушла в школу и не вернулась

    Кемерово, 18 мая. Воспитанница детского дома пропала без вести после занятий в школе в Ленинске-Кузнецком.

    Как передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, 15-летняя Евгения Мишина ушла в школу в четверг, 17 мая, и не вернулась в детский дом.

    Девушка в день пропажи была в жилетке белого цвета на молнии с капюшоном, голубых джинсах и кроссовках. Рост пропавшей составляет около 160 сантиметров, у нее среднее телосложение, короткие ярко-рыжие волосы, стрижка каре, у девушки голубые глаза, на вид ей 15-16 лет. Особые приметы — татуировки в виде бантов на бедрах. 

    Всех, кто владеет информацией о настоящем местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам: 8 (38456) 5-13-84, 3-01-81.

    Автор: Алексей Громов
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