«Сам себе СММщик»: депутата застукали в Раде лайкающим собственные посты

Киев, 18 мая. Депутат Верховной рады Владимир Литвин развеселил украинцев. Политика застукали за «лайканьем» собственных постов с фейковой страницы.

В Сети были опубликованы фотографии Литвина, который сидел в зале Рады с планшетом в руках. Снимок бы пропустили мимо глаз, однако пользователи заметили, что политик оценивает собственные посты. Кроме того, как оказалось, депутат сидит с чужой страницы. Выяснилось, у Литвина есть фейковая страница под именем «Антон». Этот факт развеселил украинцев.

«То чувство, когда очень любишь лайки, а твои пять тысяч друзей и шесть тысяч подписчиков не хотят их ставить, — шутят они в комментариях. — Сам себе СММщик».

То чувство, когда очень любишь лайки, а твои 5 тысяч друзей и 6 тысяч подписчиков не хотят их ставить ????



Владимир Литвин — сам себе СММщик ???? pic.twitter.com/2xw72jwitz — Буквы (@Bykvu) May 17, 2018