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«Сам себе СММщик»: депутата застукали в Раде лайкающим собственные посты
Политика
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    «Сам себе СММщик»: депутата застукали в Раде лайкающим собственные посты

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    «Сам себе СММщик»: депутата застукали в Раде лайкающим собственные посты

    Киев, 18 мая. Депутат Верховной рады Владимир Литвин развеселил украинцев. Политика застукали за «лайканьем» собственных постов с фейковой страницы.

    В Сети были опубликованы фотографии Литвина, который сидел в зале Рады с планшетом в руках. Снимок бы пропустили мимо глаз, однако пользователи заметили, что политик оценивает собственные посты. Кроме того, как оказалось, депутат сидит с чужой страницы. Выяснилось, у Литвина есть фейковая страница под именем «Антон». Этот факт развеселил украинцев.

    «То чувство, когда очень любишь лайки, а твои пять тысяч друзей и шесть тысяч подписчиков не хотят их ставить, — шутят они в комментариях. — Сам себе СММщик».

     «Все приходится делать самому», — иронично отмечают украинцы.

    Автор: Катерина Тимошенская
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