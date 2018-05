Короткий метр петербургского студента получил награду Каннского фестиваля

Канны, 17 мая. Фильм петербургского студента «Календарь» получил награду Cinefondation на кинофестивале в Каннах.

Кинолента Игоря Поплаухина заняла второе место, разделив его с The Storms in Our Blood китайского режиссера Шен Ди. Первое место досталось короткометражному фильму The Summer of the Electric Lion режиссера Диего Сеспедеса из Чили. Третье место заняла кинокартина Inanimate, снятая британским режиссером Люсией Бульгерони.

Фильм «Календарь» не единственный представленный на Каннском фестивале от российской стороны. В рамках «Недели критики» был показан короткометражный фильм «Я нормальный» Михаила Бородина, пишет «Газета.ru».

Игорь Поплаухин ранее благодарил за сильную поддержку соотечественников и был удивлен положительной реакции иностранных кинокритиков на снятый им фильм.