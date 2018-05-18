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Испанец лишился рук и ног из-за ошибки врача
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    Испанец лишился рук и ног из-за ошибки врача

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    Испанец лишился рук и ног из-за ошибки врача

    Мадрид, 18 мая. Житель Испании Дэвид Морана лишился ног и рук из-за неправильно поставленного диагноза врача. Об этом сообщает издание The Sun.

    Молодой человек рассказал, что почувствовал себя плохо, и обратился в больницу. Он сдал все необходимые анализы, но врач не заметил ничего, что могло бы угрожать здоровью пациенту, посчитав, что это обычная простуда. После чего отправил Морана домой.

    Спустя время 24-летний мужчина почувствовал себя хуже, у него началась рвота, температура повысилась до 39 градусов, на лице появились коричневые пятна.

    «Я чувствовал себя ужасно. Мои ноги страшно болели, казалось, будто они отморожены», — рассказал испанец.

    Он вновь обратился к врачу, и после обследования у него обнаружили менингит. Как оказалось, инфекция распространилась по всему телу. Из-за ошибки врача молодой человек лишился рук и ног.

    На данный момент Морана собирает деньги на протезы, чтобы вернуться к активному образу жизни.  

    Автор: Дарья Смолина
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