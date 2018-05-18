Киев, 18 мая. Супруга задержанного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Ирина рассказала об условиях содержания журналиста и его состоянии.

По ее словам, адвокат Вышинского сообщил ей, что журналист содержится в нормальных условиях, при задержании насилие к нему не применялось.

«Подошли пять человек в гражданской одежде, они взяли Кирилла аккуратно, я бы так сказала, никто там не бил, не пригибал, и посадили его в машину», — рассказала она о задержании супруга в ходе видеомоста Москва – Киев «Очередной произвол на Украине: власть против журналистов».

Тем не менее, возможности увидеться с мужем у Ирины нет: Вышинскому запрещают видеться с родственниками и разговаривать по телефону.

«Я просила хотя бы поговорить по телефону. Все делала через адвоката. Не разрешают они никаких прямых встреч, ни телефонных разговоров с родственниками», — подчеркнула жена Вышинского.

Напомним, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая, а ночью отправлен в Херсон, где его арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Вышинский обвиняется в «государственной измене», а также в поддержке республик Донбасса. Украинский суд может приговорить журналиста к 15 годам тюрьмы.

Ранее МИД России потребовал немедленно освободить Вышинского, призвав западные государства обратить внимание на царящий на Украине правовой беспредел и беспринципную борьбу с любым инакомыслием.