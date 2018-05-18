«Мы помним про вас»: спикер Рады пообещал вернуть Крым под контроль Украины

Киев, 18 мая. Власти Украины не забывают о жителях Крыма и обещают вернуть полуостров под контроль Киева, об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий на заседании украинского парламента.

Парламентарий напомнил о депортации крымских татар в 1944 году, отметив, что только с провозглашением независимости Украины крымские татары стали свободно жить на земле своих отцов. При этом Андрей Парубий умолчал, что возвращение переселенцев в Крым началось еще во времена СССР. Спикер Рады утверждает, что российские власти ведут политику репрессий в отношении крымских татар и украинцев в Крыму.

«Пятый год украинский Крым задыхается в новейшей российской оккупации. Дорогие жители Крыма! Мы помним про вас, мы освободим Крым и вернем вам свободную и счастливую жизнь на родине», – пообещал Парубий.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил ранее, что Киеву не удастся вернуть Крым и Донбасс, украинским властям не хватит на это сил. Крым присоединился к России в марте 2014 года по результатам референдума. Крымско-татарские общественные организации неоднократно выражали благодарность властям РФ за поддержку. По словам главы Украинской общины Анастасии Гридчиной, ни украинский, ни крымско-тататарский язык на полуострове не ущемляется.