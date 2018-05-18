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Политика
СК РФ завел дело на редактора американского журнала, призывавшего взорвать мост в Крым
Политика
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    СК РФ завел дело на редактора американского журнала, призывавшего взорвать мост в Крым

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    СК РФ завел дело на редактора американского журнала, призывавшего взорвать мост в Крым

    Москва, 18 мая. Против редактора американского издания Washington Examiner в России было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следственном комитете Российской Федерации, именно данный интернет-журнал опубликовал статью, в которой Украину призывают взорвать мост в Крым.

    Согласно приведенным данным, фигурантом уголовного дела стал Уго Гурдон (Hugo Gurdon), который «согласовал и разместил статью Тома Рогана на веб-сайте Washington Examiner, призывающую осуществить подрыв Крымского моста». Петренко отметила, что в действиях Гурдона усматривается пропаганда терроризма.

    Накануне СК РФ завел дело против автора статьи Тома Рогана за «публичные призывы к террористической деятельности на территории РФ, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ».

    Напомним, в статье «Украине нужно взорвать Крымский мост Путина» сообщается о призыве бомбить Крымский мост. Washington Examiner рекомендует Киеву «разрушить элементы этого моста», несмотря на то, что такие действия неизбежно спровоцируют ответные меры со стороны России. Журналист Роган выразил уверенность, что украинская военная авиация «вполне сможет нанести» удары по мосту в Крым, «сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в момент удара будет по нему ехать».

    Автор: Тимур Румянцев
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