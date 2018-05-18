«Придется оглядываться»: предложившего взорвать Крымский мост американца предостерегли в Совфеде
Колумнист из США Том Роган, выступивший с безумной идеей нанести «авиаудар» по Крымскому мосту, пояснил, что не хотел, чтобы «атака» привела к человеческим жертвам.
«Сожалею ли я о своей статье? Нет, за исключением того факта, что я мог бы яснее разъяснить, что это действие могло бы быть (и должно было бы быть) реализовано без жертв», — написал журналист.
Сенатор от Республики Крым, член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков отметил, что Роган полностью игнорирует основы логики.
«Мы осуществляем «террористические действия» в то время, как США в 2014 году организовали государственный переворот на Украине, именно их руками была осуществлена незаконная смена власти в соседнем государстве. Благодаря возмутительным действиям Соединенных Штатов к власти пришел Порошенко и его компания. Именно эта власть развязала войну в Донбассе», — напомнил парламентарий.
Именно об этом, продолжает сенатор, стоило бы беспокоиться Рогану, а не о строительстве Крымского моста.
«Этот мост — это очередной шаг к спасению Крыма, уход в сторону от той беды, которая надвигалась на полуостров из-за пришедшей благодаря вмешательству США власти. Если бы этот журналист руководствовался логикой, в своих публикациях он бы приветствовал строительство инфраструктурного объекта, ведь благодаря ему удалось прорвать транспортную блокаду Крыма», — продолжает собеседник агентства.
Он напомнил, что Роган заявил о том, что не хотел, чтобы в результате авиаудара пострадали люди, якобы заботясь о россиянах. Но транспортное сообщение непосредственно связано с жизнями и судьбами людей.
«Также ему стоило бы напомнить, что до транспортной блокады осуществлялась энергетическая и продовольственная блокада Крыма. Надо отметить, что профессиональный уровень данного журналиста довольно низок, он не владеет информацией о происходящем на Украине. Если же имевшие место факты в Крыму и на Украине ему известны, то он является банальным провокатором из ряда тех, кто осуществил госпереворот на Украине и привел антинародную власть», — заключил Сергей Цеков.
Сенатор также отметил, что Роган, вероятно, понял, что позволил себе сказать лишнего.
«Безусловно, на территории собственной страны он будет чувствовать себя безопасно, но за пределами США он будет вынужден оглядываться и опасаться», — резюмировал сенатор.