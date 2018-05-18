«Придется оглядываться»: предложившего взорвать Крымский мост американца предостерегли в Совфеде

Колумнист из США Том Роган, выступивший с безумной идеей нанести «авиаудар» по Крымскому мосту, пояснил, что не хотел, чтобы «атака» привела к человеческим жертвам.

«Сожалею ли я о своей статье? Нет, за исключением того факта, что я мог бы яснее разъяснить, что это действие могло бы быть (и должно было бы быть) реализовано без жертв», — написал журналист.

Сенатор от Республики Крым, член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков отметил, что Роган полностью игнорирует основы логики.

«Мы осуществляем «террористические действия» в то время, как США в 2014 году организовали государственный переворот на Украине, именно их руками была осуществлена незаконная смена власти в соседнем государстве. Благодаря возмутительным действиям Соединенных Штатов к власти пришел Порошенко и его компания. Именно эта власть развязала войну в Донбассе», — напомнил парламентарий.

Именно об этом, продолжает сенатор, стоило бы беспокоиться Рогану, а не о строительстве Крымского моста.

«Этот мост — это очередной шаг к спасению Крыма, уход в сторону от той беды, которая надвигалась на полуостров из-за пришедшей благодаря вмешательству США власти. Если бы этот журналист руководствовался логикой, в своих публикациях он бы приветствовал строительство инфраструктурного объекта, ведь благодаря ему удалось прорвать транспортную блокаду Крыма», — продолжает собеседник агентства.

Он напомнил, что Роган заявил о том, что не хотел, чтобы в результате авиаудара пострадали люди, якобы заботясь о россиянах. Но транспортное сообщение непосредственно связано с жизнями и судьбами людей.

«Также ему стоило бы напомнить, что до транспортной блокады осуществлялась энергетическая и продовольственная блокада Крыма. Надо отметить, что профессиональный уровень данного журналиста довольно низок, он не владеет информацией о происходящем на Украине. Если же имевшие место факты в Крыму и на Украине ему известны, то он является банальным провокатором из ряда тех, кто осуществил госпереворот на Украине и привел антинародную власть», — заключил Сергей Цеков.

Сенатор также отметил, что Роган, вероятно, понял, что позволил себе сказать лишнего.