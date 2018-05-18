Три жителя Горловки ранены при обстрелах Донбасса со стороны ВСУ

Донецк, 18 мая. ВСУ открыли огонь по северо-западным районам Горловки, в результате обстрелов три мирных жителя получили ранения, сообщил исполняющий обязанности главы горадминистрации Иван Приходько.

При обстрелах Никитовского района Горловки ранены трое мужчин-работников местного предприятия, сообщили в администрации. По словам Ивана Приходько, у пострадавших множественные осколочные ранения. Жителей ДНР срочно госпитализировали в одну из местных больниц.

Отмечается, что киевские силовики в последние недели увеличили частоту обстрелов. Горловка остается одной из горячих точек конфликта в Донбассе.