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Британские критики составили список самых печальных сцен в истории кинематографа
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    Британские критики составили список самых печальных сцен в истории кинематографа

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    Британские критики составили список самых печальных сцен в истории кинематографа

    Лондон, 18 мая. Журналисты издания The Guardian составили список самых грустных сцен в истории мирового кинематографа.

    Перечень включает десять эпизодов из культовых кинолент и мультфильмов.

    Одной из сцен, вызвавших у критиков слезы, стал эпизод с песней Джесси, забытой хозяйкой, из «Истории игрушек – 3». Один из журналистов издания во время первого просмотра решил, что речь в песне идет о страхе ребенка быть забытым родителем.

    «Теперь я стал родителем и увидел правду — все совсем наоборот. Песня посвящена страху родителя стать ненужным ребенку», — написал Питер Брэдшоу.

    Другой сценой, вошедшей в список, стал эпизод из «Приключений Паддингтона 2», в котором главный герой представляет, как провел бы экскурсию по Лондону для тети, которая никогда не была в большом городе.

    В перечень вошли также танец главных героев фильма «Ешь, молись, люби», концовка драматической комедии «Клик: С пультом по жизни», эпизоды кинолент «Оптом дешевле 2», «Манчестер у моря» и «Чужая».

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    Автор: Екатерина Кухарева
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