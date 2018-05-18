Instagram запустил функцию репостов

Москва, 18 мая. Пользователи Instagram смогут делать репосты публикаций, не используя сторонние приложения. Соответствующую функцию социальная сеть официально запустила накануне.

Репосты будут размещаться в разделе исчезающих публикаций Stories, к ним пользователи смогут добавлять свои комментарии, хэштеги, стикеры и геолокации, пишет «Инфорактор». При этом доступным останется имя автора публикации, другие пользователи смогут перейти на его профиль.

Те, кто не захочет использовать функцию репостов, смогут отключить ее в настройках приложения.

Напомним, ранее стало известно, что Instagram тестирует новую функцию, которая позволит узнать пользователям, сколько времени они тратят на соцсеть.