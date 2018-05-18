Порошенко не дружит с головой: в Крыму отреагировали новые санкции Украины

Санкции против российских компаний и жителей продлил президент Украины Петр Порошенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что Петр Порошенко подписал соответствующее решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Указ президента Порошенко продляет старые и вводит ряд новых санкций против физических и юридических лиц РФ действием на три года.

Помимо всего прочего, под ограничения попали лица, против которых были введены ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза.

Напомним, что в 2014 году в результате референдума полуостров Крым отделился от Украины. Крымчане приняли решение войти в состав Российской Федерации. Украинские власти назвали это «оккупацией» полуострова, а украинские международные «партнеры» в ответ ввели санкции против РФ.

Выстрел в ногу

Депутат Государственного Совета Республики Крым Николай Юревич в комментарии ФАН отметил, что новые санкции украинского руководства связаны со строительством Крымского моста.

«Вопрос Крымского моста назревал уже очень давно. Если бы у Порошенко были извилины в голове, он бы хотел что-то правильно сделать, открыл бы свободный въезд на Чонгары. То есть чонгарское направление через Харьков на Москву. Это как-то могло бы повлиять на что-то. А все его заявления направлены против народа Украины. Они сами против себя выступают, стреляют себе в ногу. Порошенко не дружит с головой.

Думаю, правильным решением будет не отвечать им. Люди ведь сами не вводят никакие санкции. Надо просто чуть-чуть подождать, в 2019 году будут выборы президента Украины. И вот если после 19-го года люди Украины не изберут нормальное правительство, тогда уже и будем принимать соответствующие решения. Сегодня украинцы не виноваты, что у них такое руководство. Порошенко же не выбирали, он пришел туда к власти антиконституционным путем», — пояснил Николай Юревич.

Список Трампа

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН действия Украины.

«Честно говоря, не знаю, кого Порошенко добавил еще в давно существующий список «санкций». Украинские СМИ сообщают, что он вписал туда людей, попавших в последний санкционный список Трампа. В американском списке главный фигурант — это Дерипаска. Но он давно уже под санкциями на Украине. Возможно, добавили несколько фамилий из американского листа, которые еще не были в аналогичных «черных списках» на Украине. Чтобы, так сказать, синхронизировать действия с американскими хозяевами — тем и ограничились», — заключил Владимир Корнилов.

Как ранее сообщала «Газета.ru», министр иностранных дел Канады Христя Фриланд осудила строительство Крымского моста, а также запуск обильного движения через Керченский пролив.