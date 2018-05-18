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«Ленинград» выпустил новый клип на песню «Жу-жу» в стиле аниме
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    «Ленинград» выпустил новый клип на песню «Жу-жу» в стиле аниме

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    «Ленинград» выпустил новый клип на песню «Жу-жу» в стиле аниме

    Москва, 18 мая. Российская группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Жу-жу» в стиле аниме.

    Песня стала совместным творчеством «Ленинграда», певицы «Глюкозы» и рэпера ST. Режиссером видеоклипа стал Илья Найшуллер, который ранее уже сотрудничал с Сергеем Шнуровым. Для «Ленинграда» Найшуллер снял клипы на песни «Кольщик» и «Вояж».

    Песня посвящена тем, кто недоволен своей жизнью – «Оля недовольна «Мерседесом», Коля недоволен лишним весом, он и своей «Маздой» недоволен, «Мерседес» его б устроил Олин». Об этом сообщает Ura.ru.

    Видеоклип был опубликован в четверг, 17 мая. К этому моменту клип на песню «Жу-жу» набрал более 210 тысяч просмотров.

    Автор: Дарья Смолина
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