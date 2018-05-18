«Ребята, это просто сказка!»: украинский блогер восхитился, проехав по Крымскому мосту

Николаев, 18 мая. Украинский блогер Виктор Петровский проехался по Крымскому мосту и поделился впечатлениями от поездки. Он назвал масштабное инженерное сооружение «сказкой» и не скрывал своего восторга.

«Ребята, это просто сказка! Мост действительно настоящий, из асфальта, а не надувной, как нам об этом рассказывают по телевизору. И качество дороги здесь очень хорошее», — сказал блогер, видео опубликовано на Youtube.

Он признался, что поначалу опасался показывать украинский паспорт при регистрации, но никаких вопросов к нему не последовало. Виктор Петровский оценил и аэропорт «Симферополь», отметив, что раньше был и на Ибице, и в Москве, и в Барселоне.

«Сравнил и понял, что ни капельки не стыдно за этот крымский аэропорт. Он может принимать любого гражданина любой страны», — добавил он.

При этом житель Николаева пожаловался, что в его городе уже давно нет никаких строек, крупных коммерческих проектов. А в России все идеи воплощаются в жизнь — и Крымский мост, и современный аэропорт, а не остаются пустыми предвыборными обещаниями, как на Украине.

Он призвал никого не слушать про сложную тектоническую природу Керченского пролива, из-за чего якобы Россия не могла реализовать проект. Теперь каждый украинец может убедиться собственными глазами, что мост есть, и он отличного качества.