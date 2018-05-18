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МВД Франции предотвратило новый теракт
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    МВД Франции предотвратило новый теракт

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    МВД Франции предотвратило новый теракт

    Париж, 18 мая. Сотрудники французских правоохранительных органов предотвратили новый теракт, который планировался на территории страны. Об этом сообщил в пятницу глава МВД Франции Жерар Колон.

    По подозрению в подготовке теракта были задержаны двое уроженцев Египта. По словам Колона, молодые люди готовили теракт с применением взрывчатки или яда, передает телеканал BFK.

    Напомним, ранее бельгийский суд вынес приговор организатору крупнейшего теракта в истории Франции, приговорив его к 20 годам тюрьмы. В 2015 году в Париже произошла серия терактов, жертвами которых стали 130 человек: в нескольких кафе и ресторанах боевики открыли огонь, один из смертников подорвал себя на бульваре Вольтер, еще три взрыва прогремели у стадиона «Стад де Франс».

    Автор: Василий Котов
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