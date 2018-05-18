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Уникальное исследование российских ученых поможет сократить смертность от рака
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    Уникальное исследование российских ученых поможет сократить смертность от рака

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    Уникальное исследование российских ученых поможет сократить смертность от рака

    Бросивший курить до 45 лет снижает риск смерти от рака легких до уровня некурящих.

    Риск смерти от рака легкого у тех, кто начал курить очень рано, до 14 лет, по сравнению с некурящими выше в 7,3 раза. У начавших курить после 18 лет этот коэффициент снижен до 4,58. Выкуривающие ежедневно по 10 и менее сигарет рискуют умереть от рака легких в 2,37 раз чаще некурящих; выкуривающие от 10 до 20 — в 4,5 раза чаще некурящих, выкуривающие 20 и более сигарет в день — в 6,5 раз чаще некурящих.

    Результаты уникального исследования по влиянию курения на смертность от рака легкого (заболевания, ежегодно уносящего в стране жизни свыше 40000 мужчин и около 9000 женщин) обнародовала группа российских ученых под руководством члена-корреспондента РАН, заведующего отделом эпидемиологии и профилактики НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, президента Противоракового общества России, приглашенного профессора Оксфордского университета Давида Заридзе.

    «Наше исследование уникально, — рассказывает Федеральному агентству новостей Давид Заридзе. — В России таких не проводилось, да и в мире очень мало. В начале 2000 года мы обследовали 210 000 здоровых людей в трех сибирских городах — Барнауле, Бийске, Томске. И с тех пор ежегодно их наблюдаем, по 10-процентной выборке, — кто из них заболевает, кто умирает и по каким причинам.

    В отличие от прежних, ретроспективных исследований, когда опрашивают уже заболевших раком пациентов, либо родственников людей, умерших от рака, у наших респондентов, которые еще не заболели, нет тенденции говорить о том, что они уже знают как раковые больные. Это очень тонкий аспект, и очень важный. Именно поэтому наше исследование достовернее — мы опрашиваем и обследуем здоровых людей».

    Уникальное исследование российских ученых поможет сократить смертность от рака

    По рассказу профессора Заридзе, в мире курение является первой причиной высокой смертности. А в России – второй.

    «От курения погибают 350 тыс человек в год, — говорит Давид Заридзе. — Курение повышает риск смерти от злокачественных опухолей — рака легкого, гортани, полости рта, глотки, пищевода, желудка, мочевого пузыря, почки и ряда других форм рака. Причиной 1/3 смертей от злокачественных опухолей является  курение. Поэтому отказ от курения должен привести к снижению на треть смертности от онкологии. Между 2009 и 2016 годом распространенность курения в России снизилась с 39% до 31% — и среди мужчин, и среди женщин. Тем не менее, 50% мужчин старше 15 лет все еще курят — каждый второй».

    Уникальное исследование российских ученых поможет сократить смертность от рака

    Ученые выяснили, насколько сильно курение влияет на уровень смертности от рака легкого в России, каковы риски в зависимости от длительности и возраста начала курения, количества выкуриваемых сигарет.

    «Риск смерти от рака легкого у курящих по сравнению с некурящими повышен более чем в 5 раз, показатель риска – 5.29, — продолжает Заридзе. — Раннее начало курения, до 14 лет, повышает риск более чем в 7 раз, показатель риска – 7.3. У лиц, начавших курить от 14 до 17 лет, риск составил 5.28, а у тех, кто начал курить в 18 лет и позже, риск был равен 4.58. Кроме того, был продемонстрирован дозозависимый рост показателя относительного риска в связи с количеством выкуриваемых в день сигарет».

    По результатам исследования, у лиц, куривших менее 10 сигарет в день, показатель риска составил 2.37, у куривших от 10 до 20 сигарет в день – 4.5, а у куривших 20 и более сигарет в день показатель риска был равен 6.5.

    Уникальное исследование российских ученых поможет сократить смертность от рака

    А у бросивших курить спустя пять лет и более после прекращения курения риск значительно снизился.

    «Риск смерти от рака легкого у бросивших курить в 45 лет и позже составил 1.66, а среди тех, кто прекратил курить до 45 лет, риск и вовсе снизился до риска некурящих, — комментирует исследование Давид Заридзе. — Согласно полученным данным, атрибутивная доля курения в смертности от рака легкого в России, то есть доля всех смертей от рака легкого, связанных с курением, составляет 80%».

    Национальный проект по здравоохранению и поставленные президентом России задачи снизить смертность и увеличить продолжительность жизни, по мнению Заридзе, очень правильные шаги в нужном направлении.


    Уникальное исследование российских ученых поможет сократить смертность от рака

    «Смертность от всех причин в России снизилась в результате регулирования продажи алкоголя. Смертность от злокачественных опухолей снижается по тем же причинам. Научно обоснованная профилактика — единственное объяснение снижения смертности от всех причин, и в частности от злокачественных опухолей. Лечить важно, но прогресс в лечении пока повлиял только на единичные формы рака — к примеру, рак молочной железы. А смертность от рака легких как была высокая, и выживаемость максимум 15-18%, так и продолжает быть 20-30-40 лет».

    Успехи снижения смертности — это результат, в основном, профилактики. Поэтому задачу, поставленную Владимиром Путиным можно выполнить при условии важности профилактики.

    «Даже не «можно», а «нужно» — считаю, это главное условие для устойчивого развития нашей страны», — резюмирует Давид Заридзе. 

    Автор: Елена Яровикова
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