«С фактами у издания беда»: Захарова отреагировала на статью «Новой газеты» об аресте Вышинского
Москва, 18 мая. Статью «Новой газеты» об аресте руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
В статье журналист Ольга Мусафирова ссылается на заявление заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, обвинившего Вышинского в получении вознаграждения в размере нескольких десятков тысяч евро и «изготовлении материалов, оправдывающих аннексию» Крыма. Как отмечается в статье, у замглавы СБУ вызвал удивление тот факт, что в Кремле и МИД быстро отреагировали на обыски в редакции РИА Новости Украина.
В своей статье Мусафирова отмечает, что Киев может запросить у Москвы задержанного ФСБ в Москве осенью 2016 года Романа Сущенко, которого в Киеве называют журналистом издания «Укринформ», в обмен на Вышинского. Автор «Новой газеты» предполагает, что «возможно, ради такой операции все и затеяли?».
В своем посте Захарова спрашивает у Мусафировой, почему «Новая газета» не обратилась за комментарием МИД и нормально ли выступать рупором украинских силовиков. Она указала на то, что МИД РФ каждый раз оперативно реагирует на любые притеснения российских журналистов.
«В том числе и журналистов Вашей газеты, о чем Вам может рассказать господин Муратов, обращавшийся к нам за содействием, когда нечто подобное произошло с сотрудником «Новой газеты», — отметила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, в отличие от журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина Сущенко не собирался заниматься журналисткой деятельностью, что является документально засвидетельствованным фактом.
Захарова также обратилась к «Новой газете» с вопросом, будут ли журналисты издания участвовать в митинге в Киеве в поддержку Кирилла Вышинского, «о которой в публикации скромно умолчала».
«Вдруг не все в «Новой газете» знают (о митинге — ред.), — отметила Захарова. — С фактами-то у издания беда».
Напомним, журналиста Вышинского задержали в столице Украины 15 мая, а ночью отправили в Херсон. Вышинского подозревают в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР, за что ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.