МИД РФ гарантировал безопасность украинских журналистов в России

Астрахань, 18 мая. Украинским журналистам на территории России ничто не угрожает, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Журналисты поинтересовались у Карасина, может ли Москва предпринять какие-либо действия в отношении украинских журналистов после задержания в Киеве сотрудников РИА Новости Украина.

«Украинским журналистам в Российской Федерации ничто не угрожает», — гарантировал представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин ранее обсудил с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович ситуацию с удерживаемыми и заключенными гражданами Украины на территории России и в Крыму.