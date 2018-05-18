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МИД РФ гарантировал безопасность украинских журналистов в России
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    МИД РФ гарантировал безопасность украинских журналистов в России

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    МИД РФ гарантировал безопасность украинских журналистов в России

    Астрахань, 18 мая. Украинским журналистам на территории России ничто не угрожает, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

    Журналисты поинтересовались у Карасина, может ли Москва предпринять какие-либо действия в отношении украинских журналистов после задержания в Киеве сотрудников РИА Новости Украина.

    «Украинским журналистам в Российской Федерации ничто не угрожает», — гарантировал представитель внешнеполитического ведомства.

    МИД РФ гарантировал безопасность украинских журналистов в России

    Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин ранее обсудил с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович ситуацию с удерживаемыми и заключенными гражданами Украины на территории России и в Крыму.

    Автор: Катерина Тимошенская
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