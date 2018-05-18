Меню
Политика
МИД РФ пообещал пресекать любые провокации Украины в отношении Крымского моста
Происшествия
Маршрутка перевернулась после столкновения с троллейбусом в Мурманске
Следующая новость
Загрузка...

    МИД РФ пообещал пресекать любые провокации Украины в отношении Крымского моста

    54

    МИД РФ пообещал пресекать любые провокации Украины в отношении Крымского моста

    Астрахань, 18 мая. Россия будет пресекать любые провокации Украины в отношении Крымского моста, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

    Журналисты поинтересовались у Карасина о возможных провокациях со стороны Украины в отношении Крымского моста. Представитель МИД РФ пообещал не допустить этих действий со стороны Киева.

    «Таких данных лично у меня нет, — констатировал дипломат, — но, естественно, будем принимать все меры, чтобы даже самые провокационные вылазки со стороны Украины были пресечены».

    МИД РФ пообещал пресекать любые провокации Украины в отношении Крымского моста

    Ранее призвавший Украину взорвать Крымский мост американский журналист Том Роган заявил, что глава украинского МИД Павел Климикин обещал ему помощь и поддержку. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.