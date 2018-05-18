МИД РФ пообещал пресекать любые провокации Украины в отношении Крымского моста

Астрахань, 18 мая. Россия будет пресекать любые провокации Украины в отношении Крымского моста, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Журналисты поинтересовались у Карасина о возможных провокациях со стороны Украины в отношении Крымского моста. Представитель МИД РФ пообещал не допустить этих действий со стороны Киева.

«Таких данных лично у меня нет, — констатировал дипломат, — но, естественно, будем принимать все меры, чтобы даже самые провокационные вылазки со стороны Украины были пресечены».

Ранее призвавший Украину взорвать Крымский мост американский журналист Том Роган заявил, что глава украинского МИД Павел Климикин обещал ему помощь и поддержку.